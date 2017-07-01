В ближайшие часы в Москве ожидается новая гроза

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МЧС предупреждает москвичей о скором ухудшении погоды. В ближайшие часы в столице ожидается кратковременный дождь с грозой. Кроме того, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Столичный главк МЧС предупреждает жителей столицы об ухудшении погодных условий в городе в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В период с 13:00 до 19:00 1 июля в городе Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения и переждать непогоду в капитальном строении. Также жителям рекомендуется ставить машины в гараж, а при его отсутствии оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Накануне столицу и окрестности накрыл сильнейший за последние десятилетия ливень. Количество осадков всего за несколько часов превысило три четверти от месячной нормы - это близко к абсолютному рекорду. Непогода атаковала столицу волнами. Благодаря этому, а также оперативной работе коммунальных служб, в городе удалось избежать серьезных подтоплений.