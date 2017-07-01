Прокуратура начала проверку после массовой задержки рейсов в Москве

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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возможного нарушения авиакомпаниями законодательства из-за задержки более 110 рейсов в столице. В случае выявления несоблюдения прав пассажиров ведомством будут приняты необходимые меры.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту возможного нарушения авиакомпаниями законодательства из-за задержки более 110 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"1 июля 2017 года в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов. В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства", - говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушений прав пассажиров ведомством будут приняты необходимые меры.

Накануне Москву и окрестности накрыл сильнейший за последние десятилетия ливень. Количество осадков всего за несколько часов превысило три четверти от месячной нормы, что близко к абсолютному рекорду. Из-за этого в столичных аэропортах были задержаны сотни авиарейсов.