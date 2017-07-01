На Украине нашли альтернативу визовому режиму с Россией

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В Верховной Раде предложили ввести регистрацию приезжих россиян на специальных сайтах вместо визового режима с Россией. По словам депутата Антона Геращенко, своевременная проверка граждан, прибывающих в страну - главный способ борьбы с терроризмом и диверсией.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что вместо визового режима с Россией необходимо ввести регистрацию приезжих россиян на специальных сайтах. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрацию на электронных сайтах. Своевременная проверка граждан, прибывающих в страну - главный способ борьбы с терроризмом и диверсией", - сказал Геращенко. Он отметил, что визовый режим нужно вводить тогда, когда Украина будет к этому готова.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности его ведомства к введению визового режима с Россией. Глава украинского МИД отметил, что сам он выступает за такой шаг, однако для этого необходимо точно понять, что будет с почти 3 миллионами украинцев, которые находятся в России, а также как в этом случае будут ограничены контакты с жителями Крыма.