Теги: Спорт путин президент футбол песков

Владимир Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в предстоящее воскресенье в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не собирается посещать финальный матч Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в предстоящее воскресенье в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.

17 июня Путин посетил матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Перед началом встречи он поприветствовал болельщиков и футболистов специальной речью.

Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург". В решающей игре турнира встретятся команды Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Читайте также:

На финал Кубка конфедераций продано более 50 тысяч билетов

Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций-2017

Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций-2017