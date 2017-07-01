"Сапсан" насмерть сбил двух человек в Москве

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Поезд "Сапсан" насмерть сбил двух человек на станции Крюково в столице. Отмечается, что мужчина и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил мужчину и женщину на станции Крюково в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД по ЦФО.

"Мужчина и женщина насмерть травмированы скоростным поездом "Сапсан" около станции Крюково в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что они переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

В настоящее время на месте работают следователи. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.