Путин обсудил с королем Бахрейна ситуацию вокруг Катара

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В субботу состоялся телефонный разговор президента России и короля Бахрейна. В ходе него Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудили ситуацию вокруг Катара, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей между двумя странами.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой дипломатический кризис в Катаре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны выразили мнение, что ситуация вокруг Катара негативно сказывается на непростое положение дел в ближневосточном регионе. По мнению лидеров двух стран, необходимо наладить прямой взаимоуважительный диалог между всеми государствами, которые вовлечены в эту проблему.

Кроме того, Путин и король Бахрейна обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Они также отметили важную роль недавно созданной двусторонней межправительственной комиссии, которая провела свое первое заседание в феврале текущего года.

Ранее в июне девять государств – ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Бахрейн, Мавритания, Маврикий, Мальдивы и Коморские острова – разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

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