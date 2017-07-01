В Италии арестован подозреваемый в убийстве фоторепортера в Донбассе

Теги: В мире италия украина донбасс

Бывший украинский военный Виталий Маркив арестован по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в Донбассе. В Генпрокуратуре Украины выразили удивление в связи с этим инцидентом.

В Италии арестовали бывшего украинского военнослужащего Виталия Маркива, который подозревается в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой города Павия", - отметил Енин.

По его словам, на Украине продолжается расследование гибели Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Енин подчеркнул, что по версии украинской стороны, они погибли в результате обстрела со стороны сил самопровозглашенной Донецкой народной республики.