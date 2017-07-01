Путин обсудил с эмиром Катара дипломатический кризис в регионе

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В субботу президент России и эмир Катара провели телефонный разговор. В ходе него Владимир Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили дипломатический кризис на Ближнем Востоке, а также вопросы российско-катарского сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили кризис в отношениях между арабской страной и рядом других государств. Российский лидер отметил, что нужно преодолеть все разногласия и нормализовать данную непростую ситуацию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по различным вопросам российско-катарского сотрудничества. Лидеры двух государств сделали акцент на реализации перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах. Президент России и эмир Катара условились продолжать контакты на всех уровнях и в дальнейшем.

В июне девять государств – ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Бахрейн, Мавритания, Маврикий, Мальдивы и Коморские острова – разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

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