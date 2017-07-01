Девушка, сбившая байкера в Москве, отправлена под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест девушку, находившуюся за рулем автомобиля, сбившего мотоциклиста на Кутузовском проспекте в минувший понедельник. Накануне в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes, сбившего мотоциклиста возле дома №48 по Кутузовскому проспекту 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дубовцевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 августа", - сказала судья.

Накануне в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова, который спровоцировал смертельное ДТП. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек отнимал и выкручивал руль у управлявшей автомобилем девушки.

В результате ДТП, произошедшего ночью 26 июня в районе дома №48 на Кутузовском проспекте, автомобиль Mercedes на большой скорости сбил мотоцикл. Байкер Аркадий Дымов, который возглавлял мотоклуб МАДИ, умер в больнице.

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