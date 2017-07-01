Путин подписал закон о реновации в Москве

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Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилищного фонда в столице. Он предусматривает снос "хрущевок" и переселение их жильцов в новые дома. Ранее закон о реновации был принят депутатами Госдумы 14 июня и одобрен членами Совета Федерации 28 июня.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилищного фонда в Москве, который предусматривает снос пятиэтажек и переселение их жильцов в новые дома. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о реновации жилищного фонда Москвы был принят депутатами Госдумы 14 июня и одобрен членами Совета Федерации 28 июня.

Ранее Путин в ходе "Прямой линии" выразил поддержку программе реновации в Москве. Глава государства назвал эту инициативу своевременной, а также отметил важность того, как будет реализовываться программа. Путин подчеркнул, что к переселению граждан нельзя относиться формально.

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