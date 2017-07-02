Жертвами взрывов в Дамаске стали не менее восьми человек

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В результате взрывов в Дамаске погибли не менее восьми человек, еще 12 получили ранения. Террорист-смертник подорвал себя в тот момент, когда его окружили силы безопасности. Кроме того, в центре города недалеко от площади Тахрир взорвался заминированный автомобиль.

В результате взрывов в сирийской столице погибли не менее восьми человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Террорист-смертник подорвал себя после того, как был окружен силами безопасности. Также сообщается, что в Дамаске были обнаружены два заминированных автомобиля.

Ранее стало известно о взрыве заминированного автомобиля недалеко от площади Тахрир в центре Дамаска. Государственное телевидение сообщало о многочисленных жертвах, не уточнив их количества.