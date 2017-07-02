Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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В результате ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области погибли четыре человека. Как сообщили в полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В салоне машины находились шесть человек. Двум пассажирам была оказана медицинская помощь.

Жертвами ДТП в Нижегородской области стали четыре человека. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на ГУ МВД региона.

Авария произошла в Арзамасском районе. Как сообщили в полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

"В момент аварии в салоне автомобиля находились 6 человек. В результате ДТП водитель 1982 года рождения и 3 пассажира транспортного средства 1983, 1986 и 1979 годов рождения погибли", - сообщили в МВД.

Два других пассажира автомобиля были отпущены домой после оказания им медицинской помощи. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.