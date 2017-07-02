Тела восьми погибших в ДТП в Татарстане извлечены из автобуса

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В результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Татарстане погибли 13 человек, в том числе два ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Татарстане погибли 13 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Как отметили в ведомстве, авария произошла в 9 километрах от города Заинска. Автобус следовал из Самары в Ижевск. Он врезался в грузовик, буксируемый КамАЗом, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

"По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Из автобуса извлечено 8 тел погибших, их личности устанавливаются", - рассказали в СК.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дело взято на контроль в Центральном аппарате СК. Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения.

В воскресенье в республике объявлен День траура. Власти Татарстана заявили, что семьи погибших получат по миллиону рублей.