Эрдоган встретится в Стамбуле с Шойгу

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Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен встретиться в воскресенье в Стамбуле с министром обороны России Сергеем Шойгу. Переговоры состоятся в 15:00 по московскому времени в резиденции Тарабья. Подробности о предстоящей встрече неизвестны.