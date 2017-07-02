Эрдоган встретится в Стамбуле с Шойгу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен встретиться в воскресенье в Стамбуле с министром обороны России Сергеем Шойгу. Переговоры состоятся в 15:00 по московскому времени в резиденции Тарабья. Подробности о предстоящей встрече неизвестны.
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
Встреча запланирована на 15:00 по московскому времени в резиденции Тарабья. Дополнительных подробностей в пресс-службе не сообщили.