В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

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Москве снова объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Объявлен жёлтый уровень опасности. В воскресенье в столице ожидается гроза и сильный ветер. Порывы до 17 метров в секунду.

Продолжается ликвидация последствий урагана, который обрушился на столичный регион в минувшую пятницу, рассказал "ТВ Центр". Коммунальные службы расчищают улицы, убирают поваленные деревья и рекламные конструкции. В связи с новым предупреждением, МЧС просят жителей переждать непогоду дома – возможно падение слабо укреплённых конструкций и обрывы линий электропередачи. Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим в условиях плохой видимости.

Тем временем, сразу в трёх районах Новгородской области введён режим ЧС. За сутки там выпала половина месячной нормы осадков. Из-за проливных дождей из берегов вышли реки. Подтоплены дома и приусадебные участки. Частично отключено электроснабжение. В наиболее пострадавших районах развёрнуты пункты временного размещения. Около тысячи жителей, решивших не покидать свои дома, получат адресную помощь.

Мощным ливневым потоком вымыло основание дорог. Из-за чего местами произошёл обвал покрытия. Разрушены мосты. Очевидцы обмениваются в сети видеоролоиками. На кадрах одного из них видно, как ямы достигают в диаметре 8 метров. Проехать там просто невозможно. Разломы на дорогах устраняют ремонтные бригады, а жителям приходится добираться до пунктов назначения в объезд.