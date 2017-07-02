11:43, 02 июля 2017

В Забайкалье горит более 30 гектаров леса

Теги:  пожар  Стихия  россия  забайкалье

В Забайкалье площадь природных пожаров растет, уже горит более 30 тысяч гектаров леса. Огонь уже подступает к населенным пунктам. Его тушат с помощью авиации.

Только за последние сутки при защите одного из сел Хилокского района самолет-амфибия дважды сбрасывал воду, рассказал "ТВ Центр". В труднодоступные районы вертолеты МЧС доставляют пожарных-десантников. Ситуацию в регионе осложняет жаркая погода, температура воздуха выше 35 градусов. Огонь распространяется очень быстро. С возгораниями борются более 4 тысяч человек и порядка тысячи единиц техники. Около 800 патрульных отрядов постоянно контролируют обстановку на территориях дач и поселков.

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