В Забайкалье горит более 30 гектаров леса
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В Забайкалье площадь природных пожаров растет, уже горит более 30 тысяч гектаров леса. Огонь уже подступает к населенным пунктам. Его тушат с помощью авиации.
Только за последние сутки при защите одного из сел Хилокского района самолет-амфибия дважды сбрасывал воду, рассказал "ТВ Центр". В труднодоступные районы вертолеты МЧС доставляют пожарных-десантников. Ситуацию в регионе осложняет жаркая погода, температура воздуха выше 35 градусов. Огонь распространяется очень быстро. С возгораниями борются более 4 тысяч человек и порядка тысячи единиц техники. Около 800 патрульных отрядов постоянно контролируют обстановку на территориях дач и поселков.