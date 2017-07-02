Из-за аномальной жары в Болгарии погибли пять человек

Теги: В мире погода жертвы пострадавшие

В Европе установилась аномальная жара. В Болгарии погибли пять человек, около двухсот обратились за медицинской помощью.

В Греции на этой неделе был побит рекорд – накануне столбики термометров приблизились к 46 градусам, рассказал "ТВ Центр". На Крите десятки людей госпитализированы с симптомами теплового удара. В Афинах открылись специальные пункты, оборудованные кондиционерами.

В Румынии из-за погоды действует максимальный, "красный" уровень опасности. Даже ночью температура не опускается ниже 20 градусов. Асфальт буквально плавится. Для населения работают медпункты, где раздают питьевую воду и оказывают первую помощь.