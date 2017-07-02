Несколько тысяч лондонцев потребовали отставки премьер-министра Британии

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Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона с требованием отставки премьер-министра Терезы Мэй. Акция под названием "Ни днём больше" прошла по центральным улицам британской столицы.

Митингующие выступают против мер жёсткой экономии и требуют распустить кабинет министров, рассказал "ТВ Центр". По мнению собравшихся, в стране должны быть созданы новые рабочие места, достойное медобслуживание и проведена реформа образования. Работу правительства Терезы Мэй активисты назвали неудовлетворительной. Также демонстранты снова потребовали более тщательного расследования пожара в Гренфелл-тауэре.

14 июня в огне, охватившем высотку на западе Лондона, погибли по меньшей мере 80 человек.