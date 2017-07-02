Якиманская набережная открылась после реконструкции

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В Москве после масштабной реконструкции открыли Якиманскую набережную. Завершилось благоустройство и соседних переулков. Работы провели в рамках программы "Моя улица". Полностью пешеходным стал участок от парка "Музеон" до Патриаршего моста, а оставшуюся проезжую часть заметно сузили. По словам Сергея Собянина, в этом году преобразятся ещё около сотни столичных улиц.

Строительная пыль уже в прошлом, отмечает "ТВ Центр". До полного преображения Якиманской набережной остались буквально последние штрихи. Очищенная от мусора гладь Москвы-реки становится зеркалом её нового безупречного облика. Теперь здесь удобно всем: и родителям с детьми, и бегунам, и роллерам, и новобрачным.

Теперь здесь пешеходное пространство. Тротуары – более десяти метров шириной, а над головой – чистое небо. Провода больше не портят вид, они запрятаны под землю. Там же все новые коммуникации, которые, кстати, уже прошли серьезную проверку на прочность.

"Во время шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытания: там, где были проведены реконструкции, улучшена ливневая канализация, никаких проблем особых не было", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Непогода не раз вмешивалась в работу строителей. Однако уложились в двухмесячный срок, как и планировалось. Местные жители к временным неудобствам отнеслись с пониманием. Благо результат говорит сам за себя.

Нынешний масштаб работ для столицы – уникальный. Если в прошлом году строители прошлись по шести десяткам улиц, то в этом их почти 90. В том числе - 11 набережных. Пешеходные маршруты становятся все длиннее. Сергей Собянин пообщался с теми, кто создает москвичам эти пространства.

Уже в начале сентября кварталы, бульвары и набережные, закрытые заборами и затянутые строительной сеткой, изменятся до неузнаваемости. Центр города освободится, вздохнет и заживет новой жизнью.

"До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены. Но, конечно, мы не будем дожидаться августа, и сейчас один за другим будут вводиться объекты после реконструкции. Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, в Голутвинских переулках закончены уже работы на новой площади. Так мы каждую неделю будем радовать горожан тем, что освобождаем от стройки их и предоставляем качественное благоустроенное пространство", - рассказал мэр.

А в октябре на обновленных улицах и набережных разобьют газоны, посадят липы и рябины. Чтобы следующей весной в городской палитре еще ярче засиял зеленый.

Юлия Стёпина, Александр Ивановский и Владимир Черных, "ТВ Центр"