Патриарх освятил храм преподобной Евфросинии на юго-западе Москвы

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На юго-западе столицы в воскресенье освятили храм преподобной Евфросинии. Сразу после торжественного чина, в церкви началась божественная литургия.

Литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказал "ТВ Центр". Освящение храма – это значимое событие для православных верующих, его ещё называют обновлением. Церковь преподобной Евфросинии посвящена великой княгине Московской, супруге Дмитрия Донского Евдокии. Прихожан в воскресенье было так много, что не все сразу смогли попасть в храм, поэтому богослужение транслировали на экране рядом со святыней.