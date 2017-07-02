В Москве стартовал самый протяженный мотопробег

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В Москве стартовал самый протяжённый мотопробег России – "Волна памяти". Его маршрут пролегает через 55 городов от столицы до Владивостока.

Около пяти тысяч участников выехали из разных уголков страны, постепенно вливаясь в единую колонну, отметил "ТВ Центр". Они встретятся в Забайкалье и отправятся на Дальний Восток. Мотопробег – международный, к нему присоединились байкеры из Белоруссии, Азербайджана и Монголии. На протяжении всего маршрута будет организован так называемый коридор дружбы. Для того, чтобы даже новички смогли путешествовать безопасно. Участники везут с собой флаги, а также символ пробега – кованный ромб, который по традиции омоют в водах всех морей, встречающихся им на пути.