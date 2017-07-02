Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане возросло до 14 человек

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Число жертв аварии с участием автобуса и грузового автомобиля возросло до 14 человек. Как сообщил источник в Следственном комитете, в ближайшее время появится дополнительная информация о ДТП. Министр транспорта Максим Соколов поручил проверить компанию, владеющую автобусом.

В результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Татарстане погибли 14 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета.

"Число погибших в автокатастрофе достигло 14 человек. В течение часа будет новая дополнительная информация", - рассказал представитель СК.

Авария произошла в 9 километрах от города Заинска. Автобус следовал из Самары в Ижевск. Он врезался в грузовик, буксируемый КамАЗом, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения. По одной из версий водитель автобуса не справился с управлением во время обгона.

"При совершении обгона водитель автобуса не справился с управлением, задев кузов грузовика, после чего произошло опрокидывание автомобилей с последующим возгоранием", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Автобус принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". Министр транспорта Максим Соколов поручил Ространснадзору проверить компанию.

"Министр транспорта России Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов" в связи с крупным ДТП в Татарстане", - говорится в сообщении Минтранса.