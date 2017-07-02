По делу о ДТП в Татарстане задержали директора компании-владелицы автобуса

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В рамках расследования уголовного дела о ДТП в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек, задержана директор "Евразийской корпорации автовокзалов", владеющей автобусом, который столкнулся с грузовым автомобилем. В самой компании в настоящее время проводятся обыски.

Задержана директор "Евразийской корпорации автовокзалов", владеющей автобусом, который попал в ДТП в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

"Задержана генеральный директор АО "Евразийская корпорация автовокзалов", в фирме проводятся обыски. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 9 километрах от города Заинска. Автобус следовал из Самары в Ижевск. Он врезался в грузовик, буксируемый КамАЗом, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В результате аварии погибли 14 человек. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения.