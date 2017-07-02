Экстренное предупреждение МЧС о непогоде в Москве продлено до 23:00

Теги: мчс москва Погода

Дождь, гроза и ветер сохранятся в Москве до позднего вечера. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Непогода в Москве продлится до позднего вечера. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час до 23:00 2 июля 2017 года в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве "желтый" уровень погодной опасности.