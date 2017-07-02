К расследованию ДТП в Татарстане подключился центральный аппарат МВД

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В Татарстан направлены представители центрального аппарата МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, они должны организовать всестороннее расследование обстоятельств ДТП, в котором погибли 14 человек.

Для расследования ДТП в Татарстане направлены представители центрального аппарата МВД. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Руководство МВД России направило представителей центрального аппарата министерства в Республику Татарстан для организации всестороннего расследования обстоятельств, приведших к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами", - сказала она.

Авария произошла в 9 километрах от города Заинска. Автобус следовал из Самары в Ижевск. Он врезался в грузовик, буксируемый КамАЗом, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В результате аварии погибли 14 человек. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения.