Отец погибшего "пьяного" мальчика опасается, что могилу его сына могут вскрыть

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Не сходит с первых полос и история с гибелью шестилетнего ребёнка под колёсами иномарки в Балашихе. Отец мальчика, Роман Шимко, обратился к адвокатам, он будет требовать эксгумации. В поисках правды родители отправили кровь сына на ещё одну независимую экспертизу, теперь уже в Германии. Всплывают в деле и новые подробности.

Просто "свидетель" – спустя два месяца после трагедии у Романа Шимко – папы погибшего мальчика – именно такой статус, рассказал "ТВ Центр". Чтобы в этом процессе, словно придуманном Францем Кафкой, появились логика и здравый смысл, юридическое определение нужно менять, считают адвокаты.

"Мы и решили добиваться статуса потерпевшего для того, чтобы у него как у потерпевшего – а там круг его прав значительно шире – добиваться эксгумации тела", - пояснила председатель коллегии адвокатов Павла Астахова Виктория Данильченко.

С каждым днем все настойчивее звучат призывы провести новую экспертизу. До сих пор указанные в заключении о смерти ребенка 2,7 промилле кажутся чем-то невероятным. При этой запредельной дозировке этилового спирта шестилетний мальчик должен был натощак выпить до 200 граммов водки и оказаться в коме. Эксгумация и вскрытие даже спустя два месяца, по мнению экспертов, по-прежнему позволяют ответить на часть вопросов.

"Мы можем определить не просто, какой спирт ребенок употреблял, где он был произведен и состав этого спирта. Например, спиритус вини – винный спирт или медицинский – чистый", - отметил главный врач клиники профессиональной медицины Эркен Иманбаев.

Главное, предстоит установить, совершена ли в ходе экспертизы ошибка. Например, неправильно был калиброван аппарат для исследования анализов. Или всё же подлог – в пробирку с кровью спирт элементарно влили. Сейчас Роман Шимко беспокоится: злоумышленники, чувствуя опасность, могут вскрыть могилу ребенка до того, как это сделает следствие.

"Охраны на кладбище нет, но по этому вопросу я могу сказать только то, что раз они пошли на такую подделку, то от этих людей я могу ожидать все, что угодно", - сказал отец погибшего мальчика Роман Шимко.

Кто эти люди? Почему так старательно уводили следствие как можно дальше от истины? На эти вопросы пока нет ответов. Но версию Романа Шимко неожиданно поддержал экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Первыми на место происшествия после того, как произошло смертельное ДТП, приехали сотрудники крупной строительной подрядной компании. Исчезновение видео с камер наблюдения, оказание давления на свидетелей и потерпевших. Явное нежелание сотрудников правоохранительных органов выполнять те положенные действия и возбуждать уголовное дело. Наконец появление абсолютно безумного заключения судмедэкспертизы о наличии 2,7 промилле в организме ребенка – это звенья единой цепи", - заявил Хинштейн.

Впрочем, мотивы этой самой подрядной компании тоже туманны. Скрыть факт отсутствия специальных знаков, лежачих полицейских во дворе дома? Или помочь избежать наказания Ольге Алисовой, в роковой вечер управлявшей Hyundai Solaris? Мать виновницы ДТП отрицает, что ее дочери кто-то может покровительствовать.

"Начали проталкивать эту версию каких-то связей. Не подтвердились связи, что муж какой-то криминальный авторитет, значит любовник – криминальный", - сказала она.

По какому-то сверхъестественному стечению обстоятельств, и мама участницы аварии, случившейся в подмосковной Балашихе, а также дедушка и бабушка Алеши Шимко живут в небольшом провинциальном городе Балашове Саратовской области. Николай Александрович в апреле навещал детей и оказался ближе других в момент, когда мальчик попал под колеса.

"Там справа и слева припаркованы машины, он пробежал в проход между этими машинами. Тут вылетает справа черная машина. Цепляет его бампером и пропадает из поля моего зрения. Я бросаюсь следом, она стоит в метрах 7-10 где-то. Он лежит позади заднего колеса. Я склонился, упал, он никаких признаков жизни уже не подавал", - рассказал Николай Шимко.

Семья Шимко подтвердила – Ольга Алисова выходила с ними на контакт, и даже пыталась помочь деньгами.

" Три недели после ДТП – пришел денежный перевод на сумму 50 тысяч рублей. Я отказался. Разумеется, я откажусь от любых денег, которые будут исходить от нее мне", - заявил Роман Шимко.

Суд над Ольгой Алисовой должен начаться уже в июле, говорят юристы. По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

"Не хочу по прошествии лет смотреть старшему сыну, который, возможно, мне будет задавать вопросы, почему человек, который убил Алешу остался безнаказанным? Поэтому делается все возможное, чтобы человек просто понес заслуженное наказание", - сказала мать погибшего ребенка Елена Антипова.

Судебные перспективы дела о "халатности", в котором пока не очерчен круг фигурантов и их мотивация, по-прежнему туманны.

Егор Киселёв, Дмитрий Панов, Александр Давыдов, "ТВ Центр"