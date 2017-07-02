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Во время извержения вулкана в Индонезии пострадали не менее 10 туристов. Люди находились в 15 метрах от кратера Seleri, когда произошло извержение. Вулкан выбросил пепел на высоту около 50 метров.

Во время извержения вулкана в Индонезии пострадали не менее 10 туристов. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии Кашбани.

Извержение произошло около 12:00 по местному времени (9:00 по московскому времени) в провинции Центральная Ява. Вулкан выбросил столб пепла высотой около 50 метров. Пострадавшие туристы госпитализированы.

"Туристы уже были в 15 метрах от кратера Seleri сегодня, когда произошло извержение", - сказал Кашбани.