Задержаны водители столкнувшихся в Татарстане грузовика и автобуса

Теги: мвд задержание Происшествие татарстан дтп

В Татарстане задержаны водители грузового автомобиля и автобуса, попавших в ДТП, в результате которого погибли 14 человек. По данным республиканского МВД, в настоящее время следователи допрашивают водителя грузовика.

Водители автобуса и грузовика, столкнувшихся в Татарстане, задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В настоящее время водитель грузовика опрашивается следователями ГСУ МВД по республике Татарстан", - отметили в ведомстве.

Авария произошла в 9 километрах от города Заинска. Автобус следовал из Самары в Ижевск. Он врезался в грузовик, буксируемый КамАЗом, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В результате аварии погибли 14 человек. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения.

Ранее была задержана генеральный директор "Евразийской корпорации автовокзалов", которой принадлежит попавший в аварию автобус.