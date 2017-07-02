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Запуск новейшей китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" признан неудачным. Причины не уточняются. По данному факту будет проведено расследование. Нештатная ситуация произошла во время полета ракеты, которая была запущена в воскресенье с космодрома Вэньчан.

Запуск новейшей китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" признан неудачным. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, нештатная ситуация произошла во время полета ракеты. Спутник "Шицзянь-18" не был выведен на орбиту. По данному факту будет проведено расследование.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Вэньчан в воскресенье.