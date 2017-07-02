В Стамбуле прошли переговоры Эрдогана и Шойгу

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Президент Турции Реджеп Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Подробности их разговора неизвестны.

В Стамбуле прошли переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официальный сайт турецкого президента.

Подробности их разговора не приводятся. Ранее встреча была проанонсирована на сайте президента Турции. Переговоры были запланированы на 15:00 по московскому времени в резиденции Тарабья.