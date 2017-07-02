Сборная Португалии завоевала бронзу Кубка конфедераций
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Матч за третье место Кубка конфедераций 2017 года между сборными Португалии и Мексики завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев. Игра прошла на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.
Сборная Португалии одержала победу в матче за третье место Кубка конфедераций. Игра, прошедшая на стадионе "Открытие-Арена" в Москве, завершилась со счетом 2:1.
Основное время матча закончилось с равным счетом. На 54-й минуте мяч после удара Хавьера Эрнандеса залетел в ворота португальцев от португальского защитника Луиса Нету. Сравнялся счет в добавленное время на 91-й минуте встречи. Гол забил защитник португальцев Пепе.
В первые дополнительные 15 минут футболист сборной Португалии Желсон Мартинш упал в штрафной мексиканцев, после чего был назначен пенальти. После удара Адриена Силвы португальцы повели в счете - 2:1. Этот счет им удалось удержать до конца матча.