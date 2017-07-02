17:30, 02 июля 2017

Дональд Трамп выложил в Twitter видео с "избиением" CNN

Теги:  Политика  трамп  телекомпания

Президент США Дональд Трамп, открыто враждующий с телеканалом CNN, выложил в Twitter видео, на котором он "избивает" телеканал. К своему посту он добавил хэштэги #FraudNewsCNN (поддельные новости CNN) и #FNN.

Дональд Трамп показал, что он намерен сделать с телеканалом CNN. В своем Twitter президент США разместил видео, на котором "избивает" телекомпанию.

Дональд Трамп не скрывает своего негативного отношения к телеканалу. Он неоднократно заявлял, что CNN выпускает фальшивые новости. 

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