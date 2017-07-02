Дональд Трамп выложил в Twitter видео с "избиением" CNN

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Президент США Дональд Трамп, открыто враждующий с телеканалом CNN, выложил в Twitter видео, на котором он "избивает" телеканал. К своему посту он добавил хэштэги #FraudNewsCNN (поддельные новости CNN) и #FNN.