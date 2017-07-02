В МВД рассказали подробности масштабного ДТП в Татарстане

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У попавшего в ДТП в Татарстане автобуса оторвалось колесо. Это могло послужить причиной возгорания, так как за колесом находился топливный бак. Огонь распространился по автобусу за несколько секунд. Кроме того, так как автобус опрокинулся на правую сторону, двери оказались заблокированы.

У попавшего в ДТП в Татарстане автобуса оторвалось колесо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергея Добрякова.

"Произошло следующее: у автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Учитывая конструктивные особенности этого автобуса, у него топливный бак впереди справа. Автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться, произошло возгорание", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Авария произошла в Заинском районе Татарстана. Автобус столкнулся с "КамАЗом", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль. Погибли 14 человек, в том числе двое детей. Возбуждено два уголовных дела: о ДТП и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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