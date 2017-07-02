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Боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут подготовку к провокации с применением зарина в городах Хан-Шейхун и Кефрайя. Как сообщил военно-дипломатический источник, в подготовке участвуют граждане Турции и США, а также один из главарей "ан-Нусры".

Боевики готовят провокацию с применением зарина в Хан-Шейхуне и Кафрайе. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом", - сказал он.

По данным источника, провокация направлена дискредитацию правительства Сирии и срыв предстоящих переговоров в Астане, которые запланированы на 4-5 июля. Для ее подготовки в Идлиб прибыла группа иностранцев, в том числе граждане США и Турции, а также один их главарей "Джебхат ан-Нусры".