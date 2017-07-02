СК: утонувший в Москве-реке мужчина пытался спасти девушку

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Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти 25-летнего мужчины, тело которого было обнаружено на берегу Москвы-реки. По предварительным данным, он пытался спасти тонущую девушку. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 25-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 30 июня на берегу Москвы-реки на северо-западе столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по городу Юлию Иванову.

"На берегу Москвы-реки в районе улицы Таманская было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками механической асфиксии в результате утопления. По данному факту следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", - сказала она.

По предварительным данным, погибший пытался спасти тонущую девушку. В настоящее время назначена судмедэкспертиза. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.