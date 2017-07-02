Китай выразил США протест из-за подхода американского судна к спорным островам

Теги: Политика китай сша мид корабль

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США в связи с заходом их судна в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море. Эсминцу Stethem сделали предупреждение корабли и истребители КНР.

Китай выразил протест в связи с заходом в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море американского эсминца Stethem. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

В ведомстве обвинили США в грубом нарушением суверенитета Китая, а также в нарушении международного права. В МИД КНР сочли заход американского судна серьезной политической и военной провокацией. Китайские истребители и корабли сделали судну предупреждение.

"Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод", - заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Китай искусственно создал несколько островов на так называемой "линии девяти пунктиров" в акватории Южно-Китайского моря. Ряд стран региона, в частности Вьетнам и Филиппины, оспаривают принадлежность территорий, на которых создает острова Китай. Государства выступают с жесткой критикой в связи с ведением КНР "агрессивных строительных работ". В США и Японии обеспокоены ростом напряженности в регионе.