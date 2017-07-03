В Челябинской области затонула лодка с детьми

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Поисково-спасательная операция развернута под Челябинском, где на реке Тогузак перевернулась лодка. По последним данным, погибли четыре человека. Неизвестной остается судьба троих: среди них дети восьми и 15 лет. Как рассказали в МЧС, спасательных жилетов ни у кого не было, при этом лодка была перегружена.

В Челябинской области затонула перегруженная лодка. На данный момент сотрудники МЧС извлекли из воды тела 10-летней девочки и мальчика, которому было 2 года. Жертвами трагедии также стали двое мужчин: они находились на берегу, увидели, что лодка опрокинулась, и бросились на помощь, однако сами утонули.

ЧП произошло во время речной прогулки, на которую мужчина отправился с детьми - своими и родственников. Как заявили в штабе МЧС, небольшая вёсельная лодка, скорее всего, оказалась перегружена. Спасательных жилетов ни у кого не было. А данное место на реке не предназначено для катания на плавсредствах.

"Несколько человек поднялись на борт алюминиевой лодки типа казанка и вышли на водную гладь запруды около населенного пункта Тугузак Чесменского района Челябинской области. Лодка перевернулась, и кто был на ее борту, не смогли выбраться из воды. На месте исследуют силы и средства пожарно-спасательной части №76 и поисково-спасательного отряда города Троицк", - рассказал "ТВ Центру" заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин.