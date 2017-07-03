В результате стрельбы у мечети во Франции пострадали 8 человек

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По меньшей мере восемь человек пострадали в результате стрельбы у мечети в Авиньоне, это юг Франции. Стражи порядка не считают случившееся терактом.

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы у мечети во французском Авиньоне. Нападение произошло поздно вечером. Как сообщают очевидцы, огонь по людям, которые выходили из здания, открыли двое в масках - один из них держал в руках ружьё, у другого был пистолет, передает "ТВ Центр".

Стрелявшие скрылись. Пули попали в окно второго этажа дома, расположенного рядом с местом происшествия. Находившиеся там люди, среди них семилетняя девочка, в числе пострадавших.

В полиции не рассматривают случившееся как теракт. Между тем, в Европе это уже не первый случай нападения по схожему сценарию. 19 июня в Лондоне фургон въехал в толпу верующих, в районе Финсбери Парк. Люди также выходили из мечети после службы. Один человек погиб, 10 получили ранения.

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