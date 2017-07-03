Теги: помощь Сирийский конфликт россия

Российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Латакия.

Российские военные доставили гумпомощь в Латакию. Особо нуждающиеся жители горного села Бтара получили 350 наборов, в которых собраны самые необходимые продукты: традиционные мука, рис, тушенка, сахар, чай, передает "ТВ Центр".

Список тех, кто оказался за чертой бедности, составили местные власти. Проведение акции стало возможным после того как губернатор провинции Латакия и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня.

"Населенный пункт находится в середине провинции, которая граничит с новыми зонами деэскалации. Провинция недавно заключила меморандум о перемирии, местное население наконец-то может спокойно выйти в поля и заняться сельским хозяйством. Люди живут бедно, питаются тем, что вырастили на своих огородах, поэтому для них наша гуманитарная помощь от всего российского народа это очень большое подспорье", - рассказал начальник отдела ЦПВС в провинции Латакия Алексей Петрачков.

Читайте также:

Сирийская армия пополняется бывшими студентами и школьниками

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Шойгу: провокации коалиции благоприятствуют росту терроризма в Сирии