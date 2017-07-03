08:40, 03 июля 2017

Кубок конфедераций посетили почти 630 тысяч человек

Теги:  Спорт  футбол  россия

Кубок конфедераций 2017 года в России завершился победой сборной Германии. Немцы обыграли чилийцев в финале со счетом 1:0. Футбольные матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетили почти 630 тысяч болельщиков.

Эта игра и с одним забитым голом достойна финала. 95 минут, каждая из которых  держит зрителя в напряжении. В душе каждый российский болельщик, конечно, надеялся увидеть национальную сборную в финале Кубка конфедераций. Но игра  есть игра. Лучшими по праву оказались команды Германии и Чили. На стадионе в Санкт-Петербурге матч смотрят 68 тысяч зрителей, миллионы у телевизоров - места в спортбарах бронировали за месяц, передает "ТВ Центр".

Как ни пытались чилийцы завоевать международный кубок, это не удалось. Чемпион - Германия, которая одерживает победу со счетом 1:0. Третье место у чемпионов Европы португальцев - со счетом 2:1 они одолели футболистов Мексики. Команда именно этой страны не выпустила российскую сборную из группы. Шанс отыграться будет через год.

Главными победителями турнира стали болельщики.  Более 600 тысяч человек посетили стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В интернете - полтора миллиона селфи.

Главное, что должна была сделать Россия, это организовать красивый футбол. Новые стандарты на поле и вне стадионов. В качестве эксперимента была внедрена система видеоповтора для помощи арбитрам. Были учтены и такие мелочи как Wi-Fi на трибунах и бесплатный проезд между городами. Паспорт болельщика не только заменил иностранцам российскую визу, но и был единым билетом на все виды транспорта.

Этот турнир снова показал настоящее отношение иностранцев к России и гостеприимство жителей нашей страны. Две недели пролетели на одном дыхании, и теперь каждый вспоминает новых друзей и самые теплые моменты.

Все прошло "с блеском" - это оценка чемпионата от капитана германской футбольной сборной. Не менее восторженные слова прозвучали и от главы ФИФА. Джанни Инфантино не только поблагодарил организаторов, но и весь русский народ за теплый прием.

"У нас прошли потрясающие игры с чудесной атмосферой. До проведения Кубка конфедераций мы слышали о различных инцидентах, о хулиганстве, о расизме, но здесь в России этого не было. Абсолютно никаких инцидентов! Всё прошло гладко. Всё прошло идеально. Также мы слышали о проблемах с инфраструктурой, насчёт того, что она не готова. Однако это не так. Инфраструктура абсолютно замечательная, красивейшие стадионы! Транспорт работает прекрасно, безвизовый доступ с идентификацией личности", - рассказал он.

Конечно, в течение следующего года организаторам придется сконцентрироваться на недочетах. Летом 2018 года Россия принимает Чемпионат мира по футболу, и он должен быть проведен на более высоком уровне. Впрочем, Кубок конфедераций сложно назвать генеральный репетиций мундиаля. Болельщикам прошедшие две недели запомнятся как самостоятельный футбольный праздник.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.

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