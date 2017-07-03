МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

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В Московском регионе в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС предупреждает о порывистом ветре до 17 метров в секунду, дожде, местами сильном, и грозе. Такая погода продержится до конца утра 3 июля.

МЧС экстренно предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в столице, сообщает РИА Новости.

В ближайший час в Москве и области с сохранением до конца утра 3 июля ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду, гроза, местами сильный дождь.

В условиях ухудшения погоды могут быть затруднения в движении транспорта, повреждение ЛЭП, повал деревьев и неустойчивых рекламных конструкций.

Ранее Гидрометцентр предупреждал о желтом уровне погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы в понедельник.