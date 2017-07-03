Арабские страны продлили срок ультиматума Катару на 48 часов

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли предложение Кувейта, выступающего посредником в деле урегулирования политического кризиса, связанного с Катаром. Власти этих стран продлили срок ультиматума Дохе на 48 часов.

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта приняли решение продлить срок ультиматума Катару на 48 часов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Такое предложение внес Кувейт, который выступает посредником в деле урегулирования кризиса. Изначально срок ультиматума истек 2 июля. Он требовал от Дохи выполнения условий четырех государств из 13 пунктов для возобновления дипотношений.

В июне ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.

Позднее они предъявили Дохе требования, согласно которым, Катар, в частности, должен разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу, ликвидировать телеканал Al Jazeera и разорвать все связи с террористами.

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