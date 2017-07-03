Митя Фомин рассказал во Львове о территориальной принадлежности Крыма

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Российский певец Митя Фомин во время интервью украинскому телеканалу во Львове заявил, что Крым "по факту" является российской территорией. Он отметил, что выступал на полуострове и до воссоединения с Россией. Фомин подчеркнул, что артист волен петь там, куда прилетает, и призвал не запрещать музыку.

Российский певец Митя Фомин сказал в интервью украинскому каналу во Львове, что Крым является российской территорией. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на интервью артиста телеканалу 1+1.

Корреспондент напомнила Фомину, что он приезжал в Крым, а теперь выступает на Украине. Она предположила, что Служба безопасности страны, видимо, пока не знает о перемещениях артиста, после чего спросила, считает ли певец Крым российской территорией.

"По факту это российская территория. Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает", - сказал Фомин.

Артист подчеркнул, что музыка не имеет границ, назвал себя "голубем мира" и призвал не запрещать музыку.