Россияне назвали медиков главными взяточниками страны

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Самыми коррумпированными в России являются медики, считает 27% граждан, принявших участие в опросе ВЦИОМ. На втором месте в этом антирейтинге находятся сотрудники ГИБДД. Они берут взятки по мнению 23% опрошенных. Меньше всех коррумпированы военкоматы и политические партии, а также армия. Совсем не берет взяток президент России.

Граждане России назвали самую коррумпированную профессию в стране. По их мнению, больше всех взятки берут врачи. На втором месте в этом антирейтинге стоят сотрудники ГИБДД. Об этом гласят результаты опроса ВЦИОМ, пишет газета "Известия".

О снижении уровня коррумпированности ГИБДД можно судить по аналогичным опросам, проведенным среди россиян ранее. В 2015 году самым коррумпированным ведомством ее считали 32% респондентов, а спустя год - 26% опрошенных. Из-за этого у ГИБДД было первое место в этом антирейтинге. Однако в 2017-м автоинспекция опустилась на второе место с показателем 23%. А вот медиков считают коррумпированными 27% граждан.

Также россияне подчеркнули, что "в наибольшей степени поражены коррупцией" ЖКХ (22%), общество в целом (20%), судебная система (18%), местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%). В другом конце рейтинга находятся СМИ, военкоматы и политические партии (по 3%), а также армия (1%). Президент России, по мнению граждан, вообще не коррумпирован (0%).

Опрос проводился ко Дню ГИБДД, который отмечается 3 июля. Социологи также спросили россиян, как они оценивают работу инспекции. 52% опрошенных отметили, что работникам госавтоинспекции доверяют, а 41% респондентов заявили о своем недоверии. Еще 7% не смогли дать ответ на этот вопрос.

Кроме того, 57% жителей России одобряют то, как ГИБДД справляется с поставленными перед ней задачами. А вот 34% опрошенных не уверены, что инспекция хорошо делает свою работу.

При этом, 60% россиян в последние два года не сталкивалось с инспекторами ГИБДД. А остальные респонденты либо никогда не общались с сотрудниками инспекции, либо затруднились вспомнить, когда это было.

Эксперты отмечают, что результат опроса может быть связан с методикой исследования. В частности, опрос проводился по стационарному телефону, а в этом случае отвечает, как правило, старшее поколение. Оно часто сталкивается с сотрудниками поликлиник, которые зачастую работают с фармацевтическими компаниями и прописывают пациентам лекарства, которых нет в списках препаратов, оплачиваемых государством.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 и 25 июня текущего года. Участие в нем приняли 1,2 тысячи человек. Социологи общались с респондентами по телефону. С 2006 по 2016 год опросы проводились у жителей на дому.