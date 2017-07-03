На востоке Москвы пьяный мужчина избил медбрата в больнице
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В приемном отделении городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных пьяный пациент избил медбрата. У сотрудника больницы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины. Хулигана задержала полиция.
Московская полиция задержала мужчину, который напал на сотрудника городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных, сообщает агентство "Москва".
Вечером 2 июня пациент больницы, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил медбрата в приемном отделении. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины мягких тканей головы.
Прибывший на место происшествия участковый задержал мужчину. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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