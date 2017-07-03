На востоке Москвы пьяный мужчина избил медбрата в больнице

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В приемном отделении городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных пьяный пациент избил медбрата. У сотрудника больницы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины. Хулигана задержала полиция.