08:41, 03 июля 2017

На востоке Москвы пьяный мужчина избил медбрата в больнице

Теги:  избиение  больница  Происшествие  врач

В приемном отделении городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных пьяный пациент избил медбрата. У сотрудника больницы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины. Хулигана задержала полиция.

Московская полиция задержала мужчину, который напал на сотрудника городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных, сообщает агентство "Москва".

Вечером 2 июня пациент больницы, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил медбрата в приемном отделении. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины мягких тканей головы.

Прибывший на место происшествия участковый задержал мужчину. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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