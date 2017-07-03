Назначен временный глава "Почты России"

Теги: почта россии Назначение глава минкомсвязи

Первый заместитель гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП "Почта России" Ольга Осина назначено временно исполняющей обязанности главы предприятия. Контракт действующего гендиректора Дмитрия Страшнова истек в конце июня.