08:42, 03 июля 2017

Назначен временный глава "Почты России"

Теги:  почта россии  Назначение  глава  минкомсвязи

Первый заместитель гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП "Почта России" Ольга Осина назначено временно исполняющей обязанности главы предприятия. Контракт действующего гендиректора Дмитрия Страшнова истек в конце июня.

Временно исполняющей обязанности главы "Почты России" назначена замгендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина. Об этом сообщил в своем Twitter министр связи России Николай Никифоров. 

Контракт действующего генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова истек в конце июня.

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