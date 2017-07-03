Назначен временный глава "Почты России"
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Первый заместитель гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП "Почта России" Ольга Осина назначено временно исполняющей обязанности главы предприятия. Контракт действующего гендиректора Дмитрия Страшнова истек в конце июня.
Временно исполняющей обязанности главы "Почты России" назначена замгендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина. Об этом сообщил в своем Twitter министр связи России Николай Никифоров.
Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России"— Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 июля 2017 г.
Контракт действующего генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова истек в конце июня.