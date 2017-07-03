Число погибших из-за опрокинувшейся лодки под Челябинском возросло до 6

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Шесть человек погибли, еще одного ищут на водоеме в Челябинской области, где накануне опрокинулась лодка. Четверо из шести утонувших – дети. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Число погибших в результате ЧП на водоеме в Челябинской области увеличилось до шести человек, еще одного ищут, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции региона.

По информации правоохранительных органов, четверо из шести погибших – дети.

Накануне вечером на водоеме Максим в Челябинской области опрокинулась лодка с девятью пассажирами, шестеро из которых - дети в возрасте от 2 до 15 лет. Судно было значительно перегружено. Четверо - двое детей и двое взрослых - смогли выплыть на берег. Их доставили в больницу и после осмотра отпустили.

Как сообщает "Интерфакс", двое мужчин с берега поплыли на помощь потерпевшим крушение. Один из них утонул, судьба другого остается неизвестной.

По предварительным данным, водоем не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. У потерпевших не было с собой спасательных жилетов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".