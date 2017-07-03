В России не видят серьезного улучшения отношений с США при Трампе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не может добиться необходимого улучшения отношений с Вашингтоном после того, как президентом США стал Дональд Трамп. По его словам, такая ситуация обусловлена рядом факторов, в частности, жестким противостоянием политических течений в Соединенных Штатах.

Москва не может добиться необходимого улучшения отношений с Вашингтоном после того, как президентом США стал Дональд Трамп. При этом, сказать, что они ухудшились, тоже нельзя, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет газета "Известия".

"Я бы не сказал, что отношения оказались в еще большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы. Но, действительно, отношения выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики улучшения", - отметил он.

По его словам, такая ситуация обусловлена целым рядом факторов. Определяющим здесь является жесткое противостояние политических течений в Соединенных Штатах.

В частности, есть "очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Дональда Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы".

"Они пытаются ограничить возможности для маневра новой администрации на российском направлении и стремятся создать затруднения для администрации во внутриполитическом поле для продвижения ее повестки дня, которая во многом отличается от представлений противников Трампа о том, как и куда должна двигаться Америка", - подчеркнул он.

Рябков добавил, что к этому добавляются серьезные противоречия в подходе к некоторым международным проблемам. В частности, это касается ситуации в Сирии. "Здесь уже речь о том, что мы по-разному понимаем, что такое легитимное правительство и как выстраивать борьбу с терроризмом. Есть расхождения по проблематике стратегической стабильности и так далее", - заявил дипломат.

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