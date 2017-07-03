СКР сообщил о семи погибших на озере под Челябинском

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Семь человек, в том числе четыре ребенка, погибли на озере в Челябинской области. Там накануне вечером перевернулась лодка. На месте ЧП сейчас работают спасатели и правоохранители, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, трагедия произошла из-за перегруза плавсредства. Кроме того, ни у кого не было спасательных жилетов.

Детский спасательный круг рядом с берегом - как немое напоминание о жуткой трагедии, которую скрыла водная гладь этого, на первый взгляд, спокойного озера. Взрослые мужчины не находят себе места - там, в 50 метрах от суши, перевернулась лодка с их друзьями и маленькими детьми. Погибшими, по последним данным, считаются семь человек, передает "ТВ Центр".

Вместе со спасателями очевидцы восстанавливают картину случившегося. Остатки накрытого стола на берегу красноречиво свидетельствуют - накануне вечером праздник был в самом разгаре. Отмечали выпускной дочери-девятиклассницы одного из мужчин. По предварительной версии, именно он, очевидно, разгоряченный алкоголем, и предложил покататься на лодке. На борт с собой взял восемь детей.

"Это однозначно много - если данная цифра подтвердится. Пока она ориентировочная. Потому что очень тяжело сейчас в такой ситуации уточнить, какое именно количество людей находилось. Но это однозначно много. И главное, что там находились дети - и ни на одном из пассажиров, скажем так, этого судна, не было спасательных жилетов", - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.

Перегруз - сейчас главная версия трагедии на воде. Когда вдали от берега лодка опрокинулась, на помощь кинулись очевидцы с берега. Среди жертв - четверо детей.

Тела погибших спасатели искали всю ночь. Четыре бригады прочесывали акваторию и береговую линию. На рассвете водолазам удалось найти последних двух ребят - им было 8 и 15 лет. Еще один мужчина пока официально числится пропавшим без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело с формулировкой "Причинение смерти по неосторожности". Ход расследования - на особом контроле руководителя челябинского главка.

"Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Так, назначена судебно-медицинские экспертиза по установлению причин смерти, а также техническая экспертиза по установлению технического состояния лодки", - отметил официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.

Уже установлено: озеро, на котором произошла трагедия - это почти на границе с Казахстаном - находится в аренде у частного лица. Для отдыха предназначалась только прибрежная территория, но не сам водоем, он даже не был оборудован ни для купания, ни, тем более, для катания на лодке. Все меры безопасности оказались нарушены, признали власти Челябинской области. Вместе с тем, семьям погибших уже пообещали оказать материальную помощь.

Борис Иванин, "ТВ Центр".