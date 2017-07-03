Умер итальянский комедийный актер Паоло Вилладжо
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Итальянский комедийный актер Паоло Вилладжо, известный по образу Уго Фантоцци, умер на 85-м году жизни в римской больнице "Джемелли". Он был госпитализирован два дня назад.
Итальянский актер Паоло Вилладжо, сыгравший комедийного персонажа Уго Фантоцци, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.
Актера госпитализировали два дня назад в больницу "Джемелли" в Риме.
Вилладжо прославился благодаря роли Уго Фантоцци - собирательного образа типичного итальянца. Этот незадачливый и невезучий бухгалтер стал нарицательным в Италии.
Актер также работал в театре. Кроме того, он сотрудничал с такими известными мастерами как Федерико Феллини и Марио Моничелли. Вилладжо был удостоен "Золотого льва" венецианского фестиваля за вклад в кинематограф.
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